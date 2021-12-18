В Украине полную вакцинацию от COVID имеют 12,3 млн граждан

Отрадно осознавать, что процесс вакцинации населения Украины против коронавирусной инфекции продолжается и даже набирает темпы. Пусть не все еще осознают важность вакцинации и не у всех есть чувство долга перед обществом, но даже так называемая «принудительная» вакцинация приближает нас к спасению от COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, за 10 декабря прививку от коронавируса COVID-19 получили еще 168 359 человек. Это немного больше, чем накануне. Из привитых вчера первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированы – 112 561 человек.
В пятницу работали 916 мобильных бригад по иммунизации, 3 287 пунктов прививок и 454 центра вакцинации населения.
Чаще всего люди выбирали для прививок препарат компании Pfizer – 91 739. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 61 577, AstraZeneca – 13 809 и Moderna – 1 234.
С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.
Число прививок от COVID-19 в регионах Украины (вторая доза):
- Киев – 13556
- Винницкая область – 6603
- Волынская – 3193
- Днепропетровская – 9729
- Донецкая – 4999
- Житомирская – 3610
- Закарпатская – 1824
- Запорожская – 4387
- Ивано-Франковская – 4351
- Киевская – 6018
- Кировоградская – 2171
- Луганская – 1812
- Львовская – 9967
- Николаевская – 2790
- Одесская – 4365
- Полтавская – 3685
- Ровенская – 3074
- Сумская – 2828
- Тернопольская – 2786
- Харьковская – 6489
- Херсонская – 2497
- Хмельницкая – 3136
- Черкасская – 4306
- Черновицкая – 1507
- Черниговская – 2878.
Накануне стало известно, что Украина получила 50 млн евро на вакцины от коронавируса. Деньги выделил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
Также сообщалось, что банки Украины начали выпуск виртуальных карт для выплаты тысячи гривен за вакцинацию.
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