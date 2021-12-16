В Украине подтвердили случаи заражения южноафриканским штаммом
20:33 01 Апрель Киев, Украина
Поступила информация от украинских медиков о том, что в двух областях страны зафиксированы случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса
.
Об этом в четверг, 1 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов
.
"Для нас сейчас главное – соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины… во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов.
Он также отметил, что эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".
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