В Украине подтвердили два случая "индийской" мутации коронавируса — правительство принимает меры

07:17 24 июня Киев, Украина

Новый штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, вернувшихся из Российской Федерации. Заболевшие госпитализированы, их состояние стабильное.

Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

"Ситуация, которая сложилась, вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 на территории Украины, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+, активизации информационно-просветительской работы среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики", - говорится в сообщении.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - сообщил Данилов.

Также Кабинет министров Украины принял решение о запрете въезда на территорию страны приезжающих из четырех государств без прохождения ПЦР-тестирования. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Перечень стран будет дополняться в зависимости от распространения "индийского" штамма. Также важно, что тест с отрицательным результатом должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы.