В Украине почти в полтора раза вырос суточный прирост COVID-19

09:51 18 августа Киев, Украина

В Украине произошел резкий скачок суточного прироста заболеваемости коронавирусом – от 890 до 1447 новых случаев. По данным Минздрава за период пандемии инфицировались коронавирусом 2 268 666 граждан страны.

При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

  • Киев - 181/8410
  • Винницкая - 52/2734
  • Волынская - 13/1232
  • Днепропетровская - 93/4328
  • Донецк - 155/1769
  • Житомирская - 38/2227
  • Закарпатская - 17/1543
  • Запорожская - 51/1729
  • Ивано-Франковская - 23/1131
  • Киевская - 54/4279
  • Кировоградская - 8/1236
  • Луганская - 65/781
  • Львовская - 35/2926
  • Николаевская - 19/1854
  • Одесская - 130/3290
  • Полтавская - 44/19
  • Ровенская - 31/857
  • Сумская - 33/2007
  • Тернопольская - 47/1285
  • Харьковская - 89/4919
  • Херсонская - 76/1400
  • Хмельницкая - 45/1134
  • Черкасская - 62/3106
  • Черновицкая - 58/970
  • Черниговская - 28/1638

Напомним, что в Украине 14% взрослых граждан получили первую дозу COVID-вакцины. На сегодня проблем с недостатком вакцин нет. Начиная с июля вакцины в Украину прибывают еженедельно.