В Украине почти в полтора раза вырос суточный прирост COVID-19

В Украине произошел резкий скачок суточного прироста заболеваемости коронавирусом – от 890 до 1447 новых случаев. По данным Минздрава за период пандемии инфицировались коронавирусом 2 268 666 граждан страны.
При этом выздоровели за сутки 712 украинцев (всего - 2198220), а скончались 40 человек (всего - 53336). В больницы попали 677 украинцев с коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
- Киев - 181/8410
- Винницкая - 52/2734
- Волынская - 13/1232
- Днепропетровская - 93/4328
- Донецк - 155/1769
- Житомирская - 38/2227
- Закарпатская - 17/1543
- Запорожская - 51/1729
- Ивано-Франковская - 23/1131
- Киевская - 54/4279
- Кировоградская - 8/1236
- Луганская - 65/781
- Львовская - 35/2926
- Николаевская - 19/1854
- Одесская - 130/3290
- Полтавская - 44/19
- Ровенская - 31/857
- Сумская - 33/2007
- Тернопольская - 47/1285
- Харьковская - 89/4919
- Херсонская - 76/1400
- Хмельницкая - 45/1134
- Черкасская - 62/3106
- Черновицкая - 58/970
- Черниговская - 28/1638
Напомним, что в Украине 14% взрослых граждан получили первую дозу COVID-вакцины. На сегодня проблем с недостатком вакцин нет. Начиная с июля вакцины в Украину прибывают еженедельно.
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