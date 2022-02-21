В Украине почти 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

09:13 26 Май Киев, Украина

Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти, так на утро 26 мая зафиксировано 3 395 новых случаев COVID-19, выздоровели - 14 987 человек.

Об этом сообщает Минздрав, 26 мая.

Также за минувшие сутки:

🔹госпитализированы - 1778 человек;
🔹летальных случаев - 208;
🔹выздоровели - 14 987 человек;
🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.
 
За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 189 858 человек;
🔸выздоровели - 1 990 051 человек;
🔸летальных исходов - 49 893;
🔸проведения ПЦР-тестов - 10 076 621.

Среди заболевших за минувшие сутки - 154 ребенка и 73 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
  • Киев - 385 случаев;
  • Винницкая область - 97 случаев;
  • Волынская область - 64 случая;
  • Днепропетровская область - 277 случаев;
  • Донецкая область - 149 случаев;
  • Житомирская область - 54 случая;
  • Закарпатская область - 83 случая;
  • Запорожская область - 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 54 случая;
  • Киевская область - 208 случаев;
  • Кировоградская область - 73 случая;
  • Луганская область - 68 случаев;
  • Львовская область - 172 случая;
  • Николаевская область - 154 случая;
  • Одесская область - 81 случай;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 185 случаев;
  • Сумская область - 93 случая;
  • Тернопольская область - 68 случаев;
  • Харьковская область - 328 случаев;
  • Херсонская область - 176 случаев;
  • Хмельницкая область - 93 случая;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черновицкая область - 54 случая;
  • Черниговская область - 94 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.