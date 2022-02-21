В Украине почти 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

09:13 26 Май Киев, Украина





Об этом сообщает Минздрав, 26 мая. Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти, так на утро 26 мая зафиксировано 3 395 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 14 987 человек.Об этом сообщает Минздрав, 26 мая.



Также за минувшие сутки:



🔹госпитализированы - 1778 человек;

🔹летальных случаев - 208;

🔹выздоровели - 14 987 человек;

🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 2 189 858 человек;

🔸выздоровели - 1 990 051 человек;

🔸летальных исходов - 49 893;

🔸проведения ПЦР-тестов - 10 076 621.



Среди заболевших за минувшие сутки - 154 ребенка и 73 медработника.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 385 случаев;

Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 64 случая;

Днепропетровская область - 277 случаев;

Донецкая область - 149 случаев;

Житомирская область - 54 случая;

Закарпатская область - 83 случая;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 54 случая;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 172 случая;

Николаевская область - 154 случая;

Одесская область - 81 случай;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 185 случаев;

Сумская область - 93 случая;

Тернопольская область - 68 случаев;

Харьковская область - 328 случаев;

Херсонская область - 176 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 105 случаев;

Черновицкая область - 54 случая;

Черниговская область - 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.