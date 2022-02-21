В Украине почти 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти, так на утро 26 мая зафиксировано 3 395 новых случаев COVID-19, выздоровели - 14 987 человек.
Об этом сообщает Минздрав, 26 мая.
Об этом сообщает Минздрав, 26 мая.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализированы - 1778 человек;
🔹летальных случаев - 208;
🔹выздоровели - 14 987 человек;
🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 189 858 человек;
🔸выздоровели - 1 990 051 человек;
🔸летальных исходов - 49 893;
🔸проведения ПЦР-тестов - 10 076 621.
Среди заболевших за минувшие сутки - 154 ребенка и 73 медработника.
🔸заболело - 2 189 858 человек;
🔸выздоровели - 1 990 051 человек;
🔸летальных исходов - 49 893;
🔸проведения ПЦР-тестов - 10 076 621.
Среди заболевших за минувшие сутки - 154 ребенка и 73 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 385 случаев;
- Винницкая область - 97 случаев;
- Волынская область - 64 случая;
- Днепропетровская область - 277 случаев;
- Донецкая область - 149 случаев;
- Житомирская область - 54 случая;
- Закарпатская область - 83 случая;
- Запорожская область - 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 54 случая;
- Киевская область - 208 случаев;
- Кировоградская область - 73 случая;
- Луганская область - 68 случаев;
- Львовская область - 172 случая;
- Николаевская область - 154 случая;
- Одесская область - 81 случай;
- Полтавская область - 61 случай;
- Ровенская область - 185 случаев;
- Сумская область - 93 случая;
- Тернопольская область - 68 случаев;
- Харьковская область - 328 случаев;
- Херсонская область - 176 случаев;
- Хмельницкая область - 93 случая;
- Черкасская область - 105 случаев;
- Черновицкая область - 54 случая;
- Черниговская область - 94 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии