В Украине почти 17 000 новых случаев коронавируса

По информации МОЗ, на утро 25 ноября в Украине выявлено 16 943 новых случая коронавирусной болезни, 3404 человека попали в больницы, 628 человек умерло, 26811 человек удалось победить болезнь.
За все время пандемии:
За все время пандемии:
- заболело – 3367461
- справились с болезнью – 2825641
- смертельных случаев – 82913
- сделано 15648456 ПЦР-тестирований
Количество вакцинированных за сутки от COVID-19 - 275319, получили одну дозу - 82501, получили две дозы - 192818.
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