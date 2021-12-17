В Украине почти 17 000 новых случаев коронавируса

08:24 25 Ноябрь Киев, Украина

По информации МОЗ, на утро 25 ноября в Украине выявлено 16 943 новых случая коронавирусной болезни, 3404 человека попали в больницы, 628 человек умерло, 26811 человек удалось победить болезнь.

За все время пандемии:
  • заболело – 3367461
  • справились с болезнью – 2825641
  • смертельных случаев – 82913
  • сделано 15648456 ПЦР-тестирований
Количество вакцинированных за сутки от COVID-19 - 275319, получили одну дозу - 82501, получили две дозы - 192818.