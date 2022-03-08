В Украине почти 1,4 тысячи новых случаев COVID-19

По данным Минздрава, на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 1 385 новых случаев COVID-19. Госпитализировано - 756 человека.
Среди заболевших за минувшие сутки - 57 детей и 74 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 756 человека;
🔹летальных исходов - 77;
🔹выздоровели - 6962 человека;
🔹протестировано: методом ПЦР - 25 344 человек, методом ИФА - 11 463 человек, экспресс-тестами - 23 813 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 218 039 человек;
🔸выздоровели - 2 108 684 лица;
🔸летальных исходов - 51 410;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.
🔸заболело - 2 218 039 человек;
🔸выздоровели - 2 108 684 лица;
🔸летальных исходов - 51 410;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.
Случаев/прививок (1 доза) за сутки:
- Киев - 262/6 605
- Винницкая область - 18/691
- Волынская область - 42/1 042
- Днепропетровская область - 75/6 963
- Донецкая область - 56/504
- Житомирская область - 16/1 031
- Закарпатская область - 31/353
- Запорожская область - 43/2 276
- Ивано-Франковская область - 30/804
- Киевская область - 142/5 162
- Кировоградская область - 20/735
- Луганская область - 21/1 254
- Львовская область - 55/2 942
- Николаевская область - 59/1 277
- Одесская область - 44/1 270
- Полтавская область - 41/3 036
- Ровенская область - 75/1 374
- Сумская область - 43/874
- Тернопольская область - 24/1 068
- Харьковская область - 87/2 129
- Херсонская область - 68/457
- Хмельницкая область - 64/1 004
- Черкасская область - 36/2 238
- Черновицкая область - 22/655
- Черниговская область - 12/181
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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