В Украине почти 1,4 тысячи новых случаев COVID-19

08:59 09 Июнь Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 9 июня в Украине зарегистрировано 1 385 новых случаев COVID-19 . Госпитализировано - 756 человека.

Среди заболевших за минувшие сутки - 57 детей и 74 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.



Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 756 человека;

🔹летальных исходов - 77;

🔹выздоровели - 6962 человека;

🔹протестировано: методом ПЦР - 25 344 человек, методом ИФА - 11 463 человек, экспресс-тестами - 23 813 человек.

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 218 039 человек;

🔸выздоровели - 2 108 684 лица;

🔸летальных исходов - 51 410;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 405 577.

Случаев/прививок (1 доза) за сутки:

Киев - 262/6 605

Винницкая область - 18/691

- 18/691 Волынская область - 42/1 042

Днепропетровская область - 75/6 963

Донецкая область - 56/504

Житомирская область - 16/1 031

Закарпатская область - 31/353

Запорожская область - 43/2 276

Ивано-Франковская область - 30/804

Киевская область - 142/5 162

Кировоградская область - 20/735

Луганская область - 21/1 254

Львовская область - 55/2 942

Николаевская область - 59/1 277

Одесская область - 44/1 270

Полтавская область - 41/3 036

Ровенская область - 75/1 374

Сумская область - 43/874

Тернопольская область - 24/1 068

Харьковская область - 87/2 129

Херсонская область - 68/457

Хмельницкая область - 64/1 004

Черкасская область - 36/2 238

Черновицкая область - 22/655

Черниговская область - 12/181

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.