В Украине планируют вакцинировать свыше 20 миллионов украинцев

Главный санитарный врач Украины рассказал о том, какие планы у украинского правительства относительно вакцинации. Согласно заявлению Виктора Ляшко, в 2021 году планируется вакцинировать как минимум 21 миллион человек.

По планам Министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

В эти категории входят:

медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;

военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;

работники социальной сферы - 156,9 тысячи;

лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;

люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;

учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;

работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;

заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;

взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;

прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Также, Ляшко рассказал, что во время ужесточенного карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжние курорты и церкви.