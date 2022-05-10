В Украине планируют организовать подвоз жителей отдаленных сел в центры вакцинации
14:12 06 августа Киев, Украина
Премьер-министр призвал территориальные громады максимально содействовать вакцинации жителей отдаленных регионов страны.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок, по крайней мере, в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.
Отмечается, что перед руководителями областей поставлена задача в течение недели побывать в областных и районных центрах массовой вакцинации.
"Многие люди в районах не знают о существовании центров массовой вакцинации. Визит главы области поможет проинформировать население и даст дополнительные ресурсы для наращивания количества прививок", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого цитирует пресс-служба.
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