В Украине планируют организовать подвоз жителей отдаленных сел в центры вакцинации

14:12 06 августа Киев, Украина

Премьер-министр призвал территориальные громады максимально содействовать вакцинации жителей отдаленных регионов страны.



Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Необходимо постоянно разветвлять систему мест для вакцинации, чтобы это было максимально удобно для жителей. Открыть пункты прививок, по крайней мере, в каждом районе. Областные власти должны более тесно сотрудничать с территориальными громадами для организации подвоза жителей отдаленных сел в центры вакцинации", - сказал Шмыгаль.

Отмечается, что перед руководителями областей поставлена задача в течение недели побывать в областных и районных центрах массовой вакцинации.