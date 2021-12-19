В Украине от коронавируса привито 40% взрослого населения - Минздрав

14:23 13 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщили в



Лидерами последних недель вакцинации называли Киев, где прививки в общей сложности получили более 60% взрослых, Киевскую область из 55% вакцинированных, Полтавскую и Днепропетровскую области с 50% и 48% полностью вакцинированных соответственно, а также Сумскую и Черкасскую с показателем вакцинации 46,7%.



По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, достигнув отметки в 40% (12 млн. 457 тыс.) вакцинированного взрослого населения, Украина выполнила целевой ориентир, установленный ВОЗ. 40% взрослых граждан Украины уже получили полный курс прививки против коронавируса . Еще неделю назад до достижения 40-процентной отметки, оставалось вакцинировать 2% взрослого населения.Об этом сообщили в Минздраве Лидерами последних недель вакцинации называли Киев, где прививки в общей сложности получили более 60% взрослых, Киевскую область из 55% вакцинированных, Полтавскую и Днепропетровскую области с 50% и 48% полностью вакцинированных соответственно, а также Сумскую и Черкасскую с показателем вакцинации 46,7%.По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, достигнув отметки в 40% (12 млн. 457 тыс.) вакцинированного взрослого населения, Украина выполнила целевой ориентир, установленный ВОЗ.

«На прошлой неделе 15676 украинцев поступили в больницы с коронавирусом, из которых 85% невакцинированные. Вакцинация – защищает от тяжелого течения Ковид. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации”, – напомнил министр.

С начала года в Украину поступило более 36 млн. доз вакцин, что позволило провести 26 млн. 589 тыс. прививок.



Напомним, что, по данным Минздрава, большинство умерших от коронавируса за весь период пандемии – это люди в возрасте от 60 лет, уровень охвата прививками среди которых крайне низкий.