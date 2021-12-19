В Украине от коронавируса привито 40% взрослого населения - Минздрав

40% взрослых граждан Украины уже получили полный курс прививки против коронавируса. Еще неделю назад до достижения 40-процентной отметки, оставалось вакцинировать 2% взрослого населения.
Об этом сообщили в Минздраве.
Лидерами последних недель вакцинации называли Киев, где прививки в общей сложности получили более 60% взрослых, Киевскую область из 55% вакцинированных, Полтавскую и Днепропетровскую области с 50% и 48% полностью вакцинированных соответственно, а также Сумскую и Черкасскую с показателем вакцинации 46,7%.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, достигнув отметки в 40% (12 млн. 457 тыс.) вакцинированного взрослого населения, Украина выполнила целевой ориентир, установленный ВОЗ.
Об этом сообщили в Минздраве.
Лидерами последних недель вакцинации называли Киев, где прививки в общей сложности получили более 60% взрослых, Киевскую область из 55% вакцинированных, Полтавскую и Днепропетровскую области с 50% и 48% полностью вакцинированных соответственно, а также Сумскую и Черкасскую с показателем вакцинации 46,7%.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, достигнув отметки в 40% (12 млн. 457 тыс.) вакцинированного взрослого населения, Украина выполнила целевой ориентир, установленный ВОЗ.
С начала года в Украину поступило более 36 млн. доз вакцин, что позволило провести 26 млн. 589 тыс. прививок.
Напомним, что, по данным Минздрава, большинство умерших от коронавируса за весь период пандемии – это люди в возрасте от 60 лет, уровень охвата прививками среди которых крайне низкий.
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