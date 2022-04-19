В Украине очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом

10:17 21 ноября Киев, Украина

Рост пандемии в Украине продолжается, причем очень большими темпами. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 14 580 случаев заражения коронавирусом. Это число на пять случаев больше антирекорда накануне. Такой нерадостной информацией сегодня, 21 ноября, поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его данным, за минувшие сутки сделали 71 949 тестирования (в частности методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 26 441).

Также были госпитализированы 1 761 человек; летальных случаев - 215; выздоровели - 7 989 человек.

В Украине с начала пандемии подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса - 612 665. При этом, почти половина людей выздоровели - 282 313.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожской (810) областях.

Напомним, вчера был установлен антирекорд в 14 575 заболевших коронавирусом.

Также вчера сообщалось, что загруженность COVID-коек снижается несмотря на рост заболеваемости.