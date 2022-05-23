В Украине обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции

Как часто сейчас можно услышать такие слова: у меня не коронавирус, это просто простуда. Но выявить причину симптомов может только специальный тест. Эту проблему намерено в ближайшее время решить Министерство здравоохранения Украины. Как заявил на брифинге сегодня, 19 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов, Минздрав обновил алгоритм тестирования на коронавирус.
Теперь, по его словам, будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции. При этом ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.
Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.
Степанов рассказал, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.
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