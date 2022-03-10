В Украине наименьший с начала года прирост COVID-заболеваний

По данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки в стране было выявлено всего 420 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший прирост заболеваемости с начала года. При этом скончалось 13 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 464 человека;
- летальных исходов - 13;
- выздоровели - 3328 человек;
протестировано: методом ПЦР - 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 223 978 человек;
- выздоровели - 2 130 665 человек;
- летальных исходов - 51 692;
- проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.
Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 2 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 89 случаев;
- Винницкая область - 11 случаев;
- Волынская область - 18 случаев;
- Днепропетровская область - 18 случаев;
- Житомирская область - 24 случая;
- Закарпатская область - 2 случая;
- Запорожская область - 44 случая;
- Ивано-Франковская область - 9 случаев;
- Киевская область - 30 случаев;
- Кировоградская область - 8 случаев;
- Луганская область - 4 случая;
- Львовская область - 16 случаев;
- Николаевская область - 42 случая;
- Одесская область - 13 случаев;
- Полтавская область - 11 случаев;
- Ровенская область - 11 случаев;
- Сумская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 27 случаев;
- Харьковская область - 5 случаев;
- Херсонская область - 4 случая;
- Черкасская область - 9 случаев;
- Черновицкая область - 15 случаев;
- Черниговская область - 1 случай.
Напомним, накануне сообщалось о 857 новых случев заболевания коронавирусом в Украине за сутки.
Ранее Минздрав спрогнозировал новую волну COVID-19. Новый главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда ждать новый всплеск заболеваемости и каким он будет.
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