В Украине начаты клинические тестирования препаратов от COVID-19

Совет Нацбезопасности сообщил, что четыре фармкомпании Украины приступили к тестированию препаратов для лечения заболевания Covid-19.
Сейчас компании проводят клинические исследования лекарственных средств.
Согласно данным, размещенным на сайте Государственного экспертного центра Минздрава испытания проводят таких препаратов:
"Амизон Makc" (производство АО "Фармак"),
"Амиксин ИС" (производство ОДО "ИнтерХим"),
"Корвитин" (производство ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ")
"Биовен" (производство ООО "Биофарма плазма").
Согласно данным, размещенным на сайте Государственного экспертного центра Минздрава испытания проводят таких препаратов:
"Амизон Makc" (производство АО "Фармак"),
"Амиксин ИС" (производство ОДО "ИнтерХим"),
"Корвитин" (производство ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ")
"Биовен" (производство ООО "Биофарма плазма").
Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно, допускаются к применению и давно известны.
Возрастной диапазон участников всех исследований – от 18 до 65 лет, однако по "Биовену" и "Корвитину" есть и лица старше 65 лет, говорится в сообщении.
Возрастной диапазон участников всех исследований – от 18 до 65 лет, однако по "Биовену" и "Корвитину" есть и лица старше 65 лет, говорится в сообщении.
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