В Украине начаты клинические тестирования препаратов от COVID-19

16:54 07 Август Киев, Украина

Совет Нацбезопасности сообщил, что четыре фармкомпании Украины приступили к тестированию препаратов для лечения заболевания Covid-19
 
Сейчас компании проводят клинические исследования лекарственных средств.

Согласно данным, размещенным на сайте Государственного экспертного центра Минздрава испытания проводят таких препаратов:

"Амизон Makc" (производство АО "Фармак"),
"Амиксин ИС" (производство ОДО "ИнтерХим"),
"Корвитин" (производство ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ")
"Биовен" (производство ООО "Биофарма плазма").
 
Все эти препараты зарегистрированы в Украине, следовательно, допускаются к применению и давно известны.

Возрастной диапазон участников всех исследований – от 18 до 65 лет, однако по "Биовену" и "Корвитину" есть и лица старше 65 лет, говорится в сообщении.