В Украине наблюдается увеличение прироста случаев COVID-заболеваний

По сообщению пресс-службы Минздрава Украины за среду, 16 июня, в стране было подтверждено 1188 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 143 случая больше, чем днем ранее. За сутки скончались 55 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 601 человека;
- летальных исходов - 55;
- выздоровели - 4682 человека;
- протестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 227 225 человек;
- выздоровели - 2 145 660 человек;
- летальных исходов - 51 902;
- проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.
Среди заболевших за минувшие сутки - 62 ребенка и 6 медработников.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 251 случай;
- Винницкая область - 43 случая;
- Волынская область - 36 случаев;
- Днепропетровская область - 78 случаев;
- Донецкая область - 51 случай;
- Житомирская область - 35 случаев;
- Закарпатская область - 26 случаев;
- Запорожская область - 58 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 случаев;
- Киевская область - 60 случаев;
- Кировоградская область - 12 случаев;
- Луганская область - 21 случай;
- Львовская область - 45 случаев;
- Николаевская область - 43 случая;
- Одесская область - 21 случай;
- Полтавская область - 54 случая;
- Ровенская область - 23 случая;
- Сумская область - 46 случаев;
- Тернопольская область - 13 случаев;
- Харьковская область - 96 случаев;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 42 случая;
- Черкасская область - 41 случай;
- Черновицкая область - 23 случая;
- Черниговская область - 19 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
Напомним, днем ранее сообщалось о 1 045 новых COVID-случаях и 78 смертях, госпитализировано было 699 человек.
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