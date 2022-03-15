В Украине наблюдается увеличение прироста случаев COVID-заболеваний

09:31 17 июня Киев, Украина

По сообщению пресс-службы Минздрава Украины за среду, 16 июня, в стране было подтверждено 1188 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 143 случая больше, чем днем ранее. За сутки скончались 55 человек.

"17 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 601 человека;
  • летальных исходов - 55;
  • выздоровели - 4682 человека;
  • протестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 227 225 человек;
  • выздоровели - 2 145 660 человек;
  • летальных исходов - 51 902;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

Среди заболевших за минувшие сутки - 62 ребенка и 6 медработников.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 251 случай;
  • Винницкая область - 43 случая;
  • Волынская область - 36 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 51 случай;
  • Житомирская область - 35 случаев;
  • Закарпатская область - 26 случаев;
  • Запорожская область - 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 случаев;
  • Киевская область - 60 случаев;
  • Кировоградская область - 12 случаев;
  • Луганская область - 21 случай;
  • Львовская область - 45 случаев;
  • Николаевская область - 43 случая;
  • Одесская область - 21 случай;
  • Полтавская область - 54 случая;
  • Ровенская область - 23 случая;
  • Сумская область - 46 случаев;
  • Тернопольская область - 13 случаев;
  • Харьковская область - 96 случаев;
  • Херсонская область - 37 случаев;
  • Хмельницкая область - 42 случая;
  • Черкасская область - 41 случай;
  • Черновицкая область - 23 случая;
  • Черниговская область - 19 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1 045 новых COVID-случаях и 78 смертях, госпитализировано было 699 человек.