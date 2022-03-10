В Украине на сегодня 167 888 человек остаются зараженными

Вторая волна пандемии коронавируса продолжает усиливаться по всему миру. Не обошла она и Украину. Как всегда, после нескольких рекордных скачков заболеваемости наблюдаем незначительное послабление. По данным СНБО за минувшие сутки в Украине подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в Украине за все время пандемии 5 607 человек, из которых за последние сутки - 90. Зараженными остаются 167 888 человек. А это потенциальная угроза для окружающих при несоблюдении карантинных мер.

Ранее сообщалось, что койки в "коронавирусных" больницах Украины уже заполнены на 62,3 процента.