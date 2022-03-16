В Украине меньше 1000 новых случаев Covid

По данным Минздрава, на утро 18 июня в Украине зарегистрировано 967 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 585 человек.
Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 6 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализировано - 585 человек;
🔸летальных исходов - 50;
🔸выздоровели - 2312 человек;
🔸протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализировано - 585 человек;
🔸летальных исходов - 50;
🔸выздоровели - 2312 человек;
🔸протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 228 192 лица;
🔹выздоровели - 2 147 972 лица;
🔹летальных исходов - 51 952;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
🔹заболело - 2 228 192 лица;
🔹выздоровели - 2 147 972 лица;
🔹летальных исходов - 51 952;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 207 случаев;
- Винницкая область - 7 случаев;
- Волынская область - 16 случаев;
- Днепропетровская область - 50 случаев;
- Донецкая область - 61 случай;
- Житомирская область - 27 случаев;
- Закарпатская область - 9 случаев;
- Запорожская область - 43 случая;
- Ивано-Франковская область - 6 случаев;
- Киевская область - 54 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 14 случаев;
- Львовская область - 38 случаев;
- Николаевская область - 38 случаев;
- Одесская область - 42 случая;
- Полтавская область - 30 случаев;
- Ровенская область - 41 случай;
- Сумская область - 38 случаев;
- Тернопольская область - 14 случаев;
- Харьковская область - 68 случаев;
- Херсонская область - 23 случая;
- Хмельницкая область - 35 случаев;
- Черкасская область - 46 случаев;
- Черновицкая область - 28 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.
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