В Украине меньше 1000 новых случаев Covid

09:18 18 июня Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 18 июня в Украине зарегистрировано 967 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 585 человек.
 
Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 6 медработников.

Также за минувшие сутки:
🔸госпитализировано - 585 человек;
🔸летальных исходов - 50;
🔸выздоровели - 2312 человек;
🔸протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.
 
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 228 192 лица;
🔹выздоровели - 2 147 972 лица;
🔹летальных исходов - 51 952;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
 
Количество заболеваний в регионах в сутки:
  • г. Киев - 207 случаев;
  • Винницкая область - 7 случаев;
  • Волынская область - 16 случаев;
  • Днепропетровская область - 50 случаев;
  • Донецкая область - 61 случай;
  • Житомирская область - 27 случаев;
  • Закарпатская область - 9 случаев;
  • Запорожская область - 43 случая;
  • Ивано-Франковская область - 6 случаев;
  • Киевская область - 54 случая;
  • Кировоградская область - 10 случаев;
  • Луганская область - 14 случаев;
  • Львовская область - 38 случаев;
  • Николаевская область - 38 случаев;
  • Одесская область - 42 случая;
  • Полтавская область - 30 случаев;
  • Ровенская область - 41 случай;
  • Сумская область - 38 случаев;
  • Тернопольская область - 14 случаев;
  • Харьковская область - 68 случаев;
  • Херсонская область - 23 случая;
  • Хмельницкая область - 35 случаев;
  • Черкасская область - 46 случаев;
  • Черновицкая область - 28 случаев;
  • Черниговская область - 22 случая.