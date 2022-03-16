В Украине меньше 1000 новых случаев Covid

09:18 18 июня Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 18 июня в Украине зарегистрировано 967 новых случаев COVID-19 , госпитализировано - 585 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 6 медработников.



Также за минувшие сутки:

🔸госпитализировано - 585 человек;

🔸летальных исходов - 50;

🔸выздоровели - 2312 человек;

🔸протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 2 228 192 лица;

🔹выздоровели - 2 147 972 лица;

🔹летальных исходов - 51 952;

🔹проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.

Количество заболеваний в регионах в сутки: