В Украине коронавирус диагностировали более чем у 10 тыс. человек, госпитализировано более полутора тысяч

За минувшие сутки 12 января медики зафиксировали 10 046 новых случаев инфицирования коронавируса. В числе заболевших 590 детей и 255работников сферы здравоохранения.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также в сообщении сказано, что за минувшие сутки с тяжелым течением болезни было госпитализировано 1 676 человек, скончалось 191 украинцев, выздоровели – 7 202.
Максимальное количество инфицированных обнаружено в Киеве, а также во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
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