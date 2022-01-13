В Украине коронавирус диагностировали более чем у 10 тыс. человек, госпитализировано более полутора тысяч

08:48 13 Январь Киев, Украина

За минувшие сутки 12 января медики зафиксировали 10 046 новых случаев инфицирования коронавируса. В числе заболевших 590 детей и 255работников сферы здравоохранения.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также в сообщении сказано, что за минувшие сутки с тяжелым течением болезни было госпитализировано 1 676 человек, скончалось 191 украинцев, выздоровели – 7 202.

Максимальное количество инфицированных обнаружено в Киеве, а также во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях.