В Украине количество новых случаев Covid-19 за сутки превысило 5000

15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 302 летальних, 119 650 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 062 нових случая. В общем проведено 2 695 488 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 951 человека.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7 941 случай;
Волынская область — 10 320 случаев;
Днепропетровская область — 9 834 случая;
Донецкая область — 6 491 случай;
Житомирская область — 9 130 случаев;
Закарпатская область — 11 305 случаев;
Запорожская область — 6 012 случаев;
Ивано-Франковская область — 15 955 случаев;
Кировоградская область — 1 440 случаев;
Киев — 28 957 случаев;
Киевская область — 11 978 случаев;
Львовская область — 23 806 случаев;
Луганская область — 2 125 случаев;
Николаевская область — 5 207 случая;
Одесская область — 17 511 случаев;
Полтавская область — 5 226 случаев;
Ровенская область — 15 186 случаев;
Сумская область — 7 983 случаев;
Тернопольская область — 16 700 случаев;
Харьковская область — 26 913 случаев;
Херсонская область — 2 195 случаев;
Хмельницкая область — 9 684 случая;
Черновицкая область — 17 004 случая;
Черкасская область — 6 157 случаев;
Черниговская область — 6 179 случаев.
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