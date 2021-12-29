В Украине количество инфицированных коронавирусом увеличилось вдвое - 5 454 человека за сутки

08:24 29 Декабрь Киев, Украина

В Украине за минувшие сутки вторника прирост инфицированных коронавирусом увеличился вдвое - 5 454 случая.

Об этом сообщает Минздрав.

Среди инфицированных 353 ребенка и 98 работников сферы здравоохранения.

Также известно, что за прошедшие сутки было госпитализировано 1 153 человека, скончалось – 307 человек, смогли побороть вирус и вылечиться – 12 352 человека.

Лидерами по количеству инфицированных за сутки 28 декабря стали Киев, Киевская область, а также Донецкая, Закарпатская и Запорожская области.
 
Фото: Коронавирус в Украине 29 декабря
 
 