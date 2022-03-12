В Украине каждый день новый рекорд заболеваемости COVID-19

Как и ожидалось, игнорирование карантинными правилами привело к высокому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Так, согласно информации Минздрава на утро 17 октября, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное число зараженных вирусом COVID-19 за весь период пандемии - 6 410 случаев.

Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 - 5992 случая.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них 5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 по регионам: Винницкая обл - 8233 (+163) Волынская обл - 10682 (+167) Днепропетровская обл - 10721 (+464) Донецкая обл - 6776 (+118) Житомирская обл - 9539 (+253) Закарпатская обл - 11626 (+165) Запорожская обл - 6259 (+97) Ивано-Франковская обл - 16377 (+214) Кировоградская обл - 1512 (+44) Киев - 30010 (+598) Киевская обл - 12439 (+232) Львовская обл - 24539 (+368) Луганская обл - 2334 (+105) Николаевская обл - 5567 (+231) Одесская обл - 18519 (+506) Полтавская обл - 5738 (+269) Ровенская обл - 15646 (+248) Сумская обл - 8524 (+272) Тернопольская обл - 17160 (+244) Харьковская обл - 27929 (+472) Херсонская обл - 2380 (+116) Хмельницкая обл - 10480 (+382) Черновицкая обл - 17450 (+247) Черкасская обл - 6619 (+232) Черниговская обл - 6582 (+203)

Стоит отметить, что рекордные показатели COVID-19 фиксируют в мире три дня подряд. Число заболевших приближается к 40 миллионам.