В Украине каждый день новый рекорд заболеваемости COVID-19

Как и ожидалось, игнорирование карантинными правилами привело к высокому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Так, согласно информации Минздрава на утро 17 октября, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное число зараженных вирусом COVID-19 за весь период пандемии - 6 410 случаев.
Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 - 5992 случая.
Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них 5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.
Заболеваемость COVID-19 по регионам:
Винницкая обл - 8233 (+163)
Волынская обл - 10682 (+167)
Днепропетровская обл - 10721 (+464)
Донецкая обл - 6776 (+118)
Житомирская обл - 9539 (+253)
Закарпатская обл - 11626 (+165)
Запорожская обл - 6259 (+97)
Ивано-Франковская обл - 16377 (+214)
Кировоградская обл - 1512 (+44)
Киев - 30010 (+598)
Киевская обл - 12439 (+232)
Львовская обл - 24539 (+368)
Луганская обл - 2334 (+105)
Николаевская обл - 5567 (+231)
Одесская обл - 18519 (+506)
Полтавская обл - 5738 (+269)
Ровенская обл - 15646 (+248)
Сумская обл - 8524 (+272)
Тернопольская обл - 17160 (+244)
Харьковская обл - 27929 (+472)
Херсонская обл - 2380 (+116)
Хмельницкая обл - 10480 (+382)
Черновицкая обл - 17450 (+247)
Черкасская обл - 6619 (+232)
Черниговская обл - 6582 (+203)
Стоит отметить, что рекордные показатели COVID-19 фиксируют в мире три дня подряд. Число заболевших приближается к 40 миллионам.
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