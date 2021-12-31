В Украине изменили карантинные зоны

19:46 20 Август Киев, Украина

Из-за сложившейся эпидемситуации было принято решение о перераспределении карантинные зоны, новое зонирование вступит в силу с 24 августа. 
 
Об это сообщили в  Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа. Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.

«Красная зона»: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:
  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровненский район Ровненской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевая» зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:
  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.
фото: медицинские маски в руках
«Желтая зона»: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:
  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.
«Зеленая» зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.