В Украине изменен протокол лечения ковид-больных

Минздрав Украины внес очередные изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции. Это уже седьмое обновление с начала пандемии.
Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме того, была изменена дозировка этого препарата. Для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.
Также были обновлены рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.
"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - подчеркнула Садовьяк.
Пациентам с среднетяжелым течением COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без имеющегося клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.
Заместитель министра отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения коронавирусной инфекции.
Также были обновлены рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.
"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - подчеркнула Садовьяк.
Пациентам с среднетяжелым течением COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без имеющегося клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.
Заместитель министра отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения коронавирусной инфекции.
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