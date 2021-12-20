В Украине изменен протокол лечения ковид-больных

11:06 09 Апрель Киев, Украина

Минздрав Украины внес очередные изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции. Это уже седьмое обновление с начала пандемии.



Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 апреля приказом №638 были утверждены изменения в протокол лечения COVID-19. Добавлен Тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19", - сказала она.

Кроме того, была изменена дозировка этого препарата. Для пациентов с тяжелым и критическим течением инфекции рекомендуемая доза после внесения изменений составляет 8 мг на 1 кг массы тела однократно, тогда как ранее рекомендовалось двукратное введение по 400 мг. В случае прогрессирования дыхательной недостаточности врачи могут рассмотреть введение больших доз кортикостероидов.



Также были обновлены рекомендации по назначению антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции.



"Напоминаем, что пациентам с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью", - подчеркнула Садовьяк.



Пациентам с среднетяжелым течением COVID-19 запрещено назначать антибактериальную терапию без имеющегося клинического подозрения или наличия бактериальной инфекции.



Заместитель министра отметила, что это уже седьмое обновление протокола лечения коронавирусной инфекции.