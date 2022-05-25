В Украине идет стабильный рост заболеваемости: 1600 новых случаев COVID-19 за день

08:58 20 августа Киев, Украина

На этой неделе в Украине наблюдается стабильный рост показателя суточной заболеваемости. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки,19 августа, в стране подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего с начала пандемии их уже 2271826.

При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 222/17340

Винницкая - 33/1907

Волынская - 22/525

Днепропетровская - 68/4857

Донецкая - 108/1662

Житомирская - 48/2807

Закарпатская - 20/1463

Запорожская - 97/2035

Ивано-Франковская - 61/948

Киевская - 71/6524

Кировоградская - 10/1429

Луганская - 67/553

Львовская - 70/2186

Николаевская - 17/1363

Одесская - 109/4173

Полтавская - 56/3478

Ровенская - 29/870

Сумская - 46/2970

Тернопольская - 56/998

Харьковская - 86/3487

Херсонская - 75/1851

Хмельницкая - 68/958

Черкасская - 34/4419

Черновицкая - 79/1542

Черниговская - 48/1185

Напомним, что МОЗ начинает реагировать на рост заболеваемости. В Украине последние недели растет заболеваемость коронавирусом. Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль.

Также сообщалось, что Украина закупила партию препаратов от коронавируса. Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.