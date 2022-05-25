В Украине идет стабильный рост заболеваемости: 1600 новых случаев COVID-19 за день

На этой неделе в Украине наблюдается стабильный рост показателя суточной заболеваемости. Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки,19 августа, в стране подтвердили 1600 новых случаев коронавируса - всего с начала пандемии их уже 2271826.
При этом выздоровели за сутки 882 человека (всего - 2,2 млн), а скончались 26 украинцев (всего - 53394). В больницы попали 597 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 222/17340
Винницкая - 33/1907
Волынская - 22/525
Днепропетровская - 68/4857
Донецкая - 108/1662
Житомирская - 48/2807
Закарпатская - 20/1463
Запорожская - 97/2035
Ивано-Франковская - 61/948
Киевская - 71/6524
Кировоградская - 10/1429
Луганская - 67/553
Львовская - 70/2186
Николаевская - 17/1363
Одесская - 109/4173
Полтавская - 56/3478
Ровенская - 29/870
Сумская - 46/2970
Тернопольская - 56/998
Харьковская - 86/3487
Херсонская - 75/1851
Хмельницкая - 68/958
Черкасская - 34/4419
Черновицкая - 79/1542
Черниговская - 48/1185
Напомним, что МОЗ начинает реагировать на рост заболеваемости. В Украине последние недели растет заболеваемость коронавирусом. Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль.
Также сообщалось, что Украина закупила партию препаратов от коронавируса. Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.
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