В Украине двойной прирост инфицированных коронавирусом - 5 454 человека

08:24 29 Декабрь Киев, Украина

В Украине за минувшие сутки вторника прирост инфицированных коронавирусом увеличился вдвое - 5 454 случая.



Об этом сообщает Минздрав.



Среди инфицированных 353 ребенка и 98 работников сферы здравоохранения.



Также известно, что за прошедшие сутки было госпитализировано 1 153 человека, скончалось – 307 человек, смогли побороть вирус и вылечиться – 12 352 человека.



Лидерами по количеству инфицированных за сутки 28 декабря стали Киев, Киевская область, а также Донецкая, Закарпатская и Запорожская области.





