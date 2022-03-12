В Украине достаточно доз для вакцинирования в июне - Ляшко

Министр здравоохранения Украины рассказал о наличие вакцины от COVID-19 в Украине. Согласно данным Виктора Ляшко, в наличие имеется 1,5 млн доз Pfizer-BioNTech. Этого должно хватить для плановой вакцинации в июне.

«Каждую среду приходит партия вакцины из закупленных за государственные средства — 500 тыс. доз вакцины Pfizer», — сказал Ляшко.

По его словам, в целом на июнь Украина имеет 1,5 млн доз вакцины Pfizer, столько же доз вакцины CoronaVac, 700 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Последняя уже развезена по областям и предназначена для проведения второй прививки тем, кто получил первую дозу в феврале-апреле.

«На июнь мы вакцинами обеспечены. О следующих поставках, на июль, мы будем сообщать после 15 июня», — добавил Ляшко.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 привито 48 161 человека. Всего с начала кампании в Украине вакцинировано 1 284 145 человек, из них завершили вакцинацию (получили обе дозы) 152 142 человека.