В Украине осенью могут появиться бумажные COVID-сертификаты 

11:22 08 июля Киев, Украина

В Украине планируют разработать бумажную версию сертификатов о вакцинации против COVID и начать выдавать их уже осенью.

Об этом на пресс-конференции сказала проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.

"Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертификата. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде", - сказала Черногоренко.

По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.



Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о ходе полного курса вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из системы электронного здравоохранения.



Как добавила на пресс-конференции генеральный директор Директората Минздрава по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Мария Карчевич, бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.



Также, по ее словам, планируется, что COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и «внутренним».