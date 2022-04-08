В Украине осенью могут появиться бумажные COVID-сертификаты 

В Украине планируют разработать бумажную версию сертификатов о вакцинации против COVID и начать выдавать их уже осенью.
Об этом на пресс-конференции сказала проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.
Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о ходе полного курса вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из системы электронного здравоохранения.
Как добавила на пресс-конференции генеральный директор Директората Минздрава по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Мария Карчевич, бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.
Также, по ее словам, планируется, что COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и «внутренним».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии