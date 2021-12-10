В Украине для коллективного иммунитета надо вакцинировать 70% населения страны

Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка сообщил, что для выработки коллективного иммунитета от COVID нужно вакцинировать 30 млн человек (70%).
По его словам, если население будет содействовать действиям Министерства здравоохранения, то вакцинальную кампанию можно будет провести за год.
Руководитель экспертной группы объяснил, почему в Украине низкие темпы COVID-вакцинации. По его словам, это связано с несколькими причинами.
Иммунизация в стране только началась и набирает обороты, отметил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава. Сейчас проведение вакцинации планируют таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему и чтобы своевременно получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии