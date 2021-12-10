В Украине для коллективного иммунитета надо вакцинировать 70% населения страны

19:56 22 Март Киев, Украина

Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка сообщил, что для выработки коллективного иммунитета от COVID нужно вакцинировать 30 млн человек (70%).

По его словам, если население будет содействовать действиям Министерства здравоохранения, то вакцинальную кампанию можно будет провести за год.

"Вакцинальную кампанию можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно содействовать действиям Минздрава, вакцинальных бригад. Минздрав ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого", - подчеркнул он.

Руководитель экспертной группы объяснил, почему в Украине низкие темпы COVID-вакцинации. По его словам, это связано с несколькими причинами.

"Первое - это то, что у нас пришла только первая партия в 500 тыс. доз. Второе - готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации относительно того, что мы получили некачественную вакцину, что она якобы опасна, дескать, многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному осуществлению кампании", - отметил Литовка.

Иммунизация в стране только началась и набирает обороты, отметил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава. Сейчас проведение вакцинации планируют таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему и чтобы своевременно получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.