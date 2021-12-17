В Украине число COVID-заболевших за сутки превысило 20 тысяч

10:33 03 Апрель Киев, Украина

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было выявлено 20 341 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, Украина перешагнула новый антирекордный барьер в распространении эпидемии среди граждан.

В Телеграм-канале МОЗ сообщается, что за пятницу, 2 апреля, госпитализировали 5 186 человек, 9 166 выздоровели, 396 умерли.

За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек: 1 342 536 людей выздоровели, а 34 075 умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада будет незамедлительно реагировать на изменяющуюся эпидемиологическую ситуацию, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ.

Также, министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что власти Украины пока не рассматривают возможность введения локдауна по всей стране.