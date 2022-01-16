В Украине более 10 тыс. подтвержденных новых случаев коронавируса, среди них более 600 детей

Медики диагностировали коронавирус за сутки 13 января у 10 476 человек. Среди них 663 ребенка и 241 работника сферы здравоохранения.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Также известно, что за минувшие сутки госпитализировано 1 656 человек, скончалось 140 и полностью выздоровело 7 285 человек.
Максимальное количество инфицированных коронавирусом выявлено в столице, а также в популярных зимой регионах Украины - таких как Ивано-Франковская и Львовская области.
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