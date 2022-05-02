В Украине более 13 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией

09:58 02 декабря Киев, Украина

На утро 2 декабря количество выздоровевших за сутки, превысило заболевших, зафиксирован 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19



Также за минувшие сутки:



🔴госпитализированы - 1447 человек;

🔴летальных случаев - 169;

🔴выздоровели - 13 882 человека;

🔴осуществлено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181).

За все время пандемии в Украине:



🔵заболело - 758 264 человека;

🔵выздоровели - 369 054 человека;

🔵летальных исходов - 12 717;

🔵проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:



📍Киев - 74012 случаев;

📍Винницкая область - 17 715 случаев;

📍Волынская область - 24 791 случай;

📍Днепропетровская область - 40 148 случаев;

📍Донецкая область - 23752 случаи;

📍Житомирская область - 30 233 случая;

📍Закарпатская область - 23 646 случаев;

📍Запорожская область - 32 555 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

📍Киевская область - 39503 случаи;

📍Кировоградская область - 5506 случаев;

📍Луганская область - 6467 случаев;

📍Львовская область - 47 477 случаев;

📍Николаевская область - 19 448 случаев;

📍Одесская область - 46 985 случаев;

📍Полтавская область - 23 291 случай;

📍Ровенская область - 31 798 случаев;

📍Сумская область - 30 354 случая;

📍Тернопольская область - 28 375 случаев;

📍Харьковская область - 56 361 случай;

📍Херсонская область - 10 659 случаев;

📍Хмельницкая область - 30 228 случаев;

📍Черкасская область - 24 046 случаев;

📍Черновицкая область - 34 150 случаев;

📍Черниговская область - 19 218 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.