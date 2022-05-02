В Украине более 13 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией

На утро 2 декабря количество выздоровевших за сутки, превысило заболевших, зафиксирован 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Также за минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1447 человек;
🔴летальных случаев - 169;
🔴выздоровели - 13 882 человека;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181).
За все время пандемии в Украине:
🔵заболело - 758 264 человека;
🔵выздоровели - 369 054 человека;
🔵летальных исходов - 12 717;
🔵проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.
🔵заболело - 758 264 человека;
🔵выздоровели - 369 054 человека;
🔵летальных исходов - 12 717;
🔵проведение ПЦР-тестов - 4 607 034.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍Киев - 74012 случаев;
📍Винницкая область - 17 715 случаев;
📍Волынская область - 24 791 случай;
📍Днепропетровская область - 40 148 случаев;
📍Донецкая область - 23752 случаи;
📍Житомирская область - 30 233 случая;
📍Закарпатская область - 23 646 случаев;
📍Запорожская область - 32 555 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
📍Киевская область - 39503 случаи;
📍Кировоградская область - 5506 случаев;
📍Луганская область - 6467 случаев;
📍Львовская область - 47 477 случаев;
📍Николаевская область - 19 448 случаев;
📍Одесская область - 46 985 случаев;
📍Полтавская область - 23 291 случай;
📍Ровенская область - 31 798 случаев;
📍Сумская область - 30 354 случая;
📍Тернопольская область - 28 375 случаев;
📍Харьковская область - 56 361 случай;
📍Херсонская область - 10 659 случаев;
📍Хмельницкая область - 30 228 случаев;
📍Черкасская область - 24 046 случаев;
📍Черновицкая область - 34 150 случаев;
📍Черниговская область - 19 218 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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