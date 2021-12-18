В Украине более 1200 заболевших коронавирусом детей за сутки

11:03 03 Декабрь Киев, Украина

В Украине за прошедшие сутки медики диагностировали коронавирус у 13 777 человек. В их число вошли 1 279 детей.

Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 3 декабря.



Накануне скончались 509 больных коронавирусом (всего - 87 566), а выздоровели 22 893 человека (всего - 3 018 620).



Среди заболевших вчера 1279 детей и 222 медработника. При этом в больницы за сутки попали 2 992 человека.