В Украине 41 694 новых случая заражения коронавирусом

09:06 10 Февраль Киев, Украина

Украинские медики за сутки 9 февраля диагностировали коронавирус у 41 694 человек. В число инфицированных вошло 3 486 детей и 1101 медработник.

В Минздраве сообщили о росте количества госпитализаций, всего за минувшие сутки - 4 128 случая. Смогли побороть вирус и вылечиться 16 628 человек, умерли – 280.

Максимальное количество инфицированных за вчерашние сутки было выявлено в Киеве, а также в Львовской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.