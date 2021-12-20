В Украине 15 936 новых случаев коронавируса

Согласно опубликованной информации Минздравом Украины, на утро 26 ноября выявлено 15936 новых ковид-случаев, что на 1007 меньше, чем днем ранее.
Также, за прошедшие сутки было зарегистрировано 608 - смертей, 3208 - госпитализаций, 24569 -случаев выздоровления.
За все время пандемии:
Также, за прошедшие сутки было зарегистрировано 608 - смертей, 3208 - госпитализаций, 24569 -случаев выздоровления.
За все время пандемии:
- заболело – 3400340
- справились с болезнью – 2877021
- смертельных случаев – 84149
Количество вакцинированных за сутки от коронавируса - 273875, получили одну дозу - 81516, получили две дозы - 192359.
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