В Украине 15 936 новых случаев коронавируса

09:20 26 Ноябрь Киев, Украина

Согласно опубликованной информации Минздравом Украины, на утро 26 ноября выявлено 15936 новых ковид-случаев, что на 1007 меньше, чем днем ранее.

Также, за прошедшие сутки было зарегистрировано 608 - смертей, 3208 - госпитализаций, 24569 -случаев выздоровления.

За все время пандемии:
  • заболело – 3400340
  • справились с болезнью – 2877021
  • смертельных случаев – 84149
Количество вакцинированных за сутки от коронавируса - 273875, получили одну дозу - 81516, получили две дозы - 192359.