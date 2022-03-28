В Украине 633 новых случая ковид и 40 смертей от него

За прошедшие рабочие сутки 29 июня медики диагностировали коронавирус у 633 человек, также стало известно о 40 умерших от пандемии пациентах.
Об этом сообщает Минздрав в среду, 30 июня.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР - 22 511 человек,
- методом ИФА - 9 581 человек,
- экспресс-тестами - 13 702 человека.
Накануне госпитализировали 360 человек, скончались 40 человек (всего - 52340), а выздоровели 2294 украинца (всего - 2166668).
- методом ПЦР - 22 511 человек,
- методом ИФА - 9 581 человек,
- экспресс-тестами - 13 702 человека.
Накануне госпитализировали 360 человек, скончались 40 человек (всего - 52340), а выздоровели 2294 украинца (всего - 2166668).
Всего в Украине зафиксировали уже 2235096 случаев COVID-19.
Случаев / прививок:
Киев - 225/3667
Винницкая область - 8/1214
Волынская область - 15/301
Днепропетровская область - 11/1025
Донецкая область - 48/652
Житомирская область - 8/617
Закарпатская область - 9/281
Запорожская область - 16/802
Ивано-Франковская область - 5/1051
Киевская область - 26/1307
Кировоградская область - 1/372
Луганская область - 32/244
Львовская область - 30/1154
Николаевская область - 4/63
Одесская область - 27/1164
Полтавская область - 26/333
Ровенская область - 18/571
Сумская область - 21/501
Тернопольская область - 1/74
Харьковская область - 34/1254
Херсонская область - 12/252
Хмельницкая область - 9/684
Черкасская область - 30/390
Черновицкая область - 3/164
Черниговская область - 14/1090
Случаев / прививок:
Киев - 225/3667
Винницкая область - 8/1214
Волынская область - 15/301
Днепропетровская область - 11/1025
Донецкая область - 48/652
Житомирская область - 8/617
Закарпатская область - 9/281
Запорожская область - 16/802
Ивано-Франковская область - 5/1051
Киевская область - 26/1307
Кировоградская область - 1/372
Луганская область - 32/244
Львовская область - 30/1154
Николаевская область - 4/63
Одесская область - 27/1164
Полтавская область - 26/333
Ровенская область - 18/571
Сумская область - 21/501
Тернопольская область - 1/74
Харьковская область - 34/1254
Херсонская область - 12/252
Хмельницкая область - 9/684
Черкасская область - 30/390
Черновицкая область - 3/164
Черниговская область - 14/1090
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