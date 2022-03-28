В Украине 633 новых случая ковид и 40 смертей от него

08:45 30 июня Киев, Украина

За прошедшие рабочие сутки 29 июня медики диагностировали коронавирус у 633 человек, также стало известно о 40 умерших от пандемии пациентах.

Об этом сообщает Минздрав в среду, 30 июня.

За сутки протестированы:



- методом ПЦР - 22 511 человек,



- методом ИФА - 9 581 человек,



- экспресс-тестами - 13 702 человека.



Накануне госпитализировали 360 человек, скончались 40 человек (всего - 52340), а выздоровели 2294 украинца (всего - 2166668).

Всего в Украине зафиксировали уже 2235096 случаев COVID-19.



Случаев / прививок:



Киев - 225/3667

Винницкая область - 8/1214

Волынская область - 15/301

Днепропетровская область - 11/1025

Донецкая область - 48/652

Житомирская область - 8/617

Закарпатская область - 9/281

Запорожская область - 16/802

Ивано-Франковская область - 5/1051

Киевская область - 26/1307

Кировоградская область - 1/372

Луганская область - 32/244

Львовская область - 30/1154

Николаевская область - 4/63

Одесская область - 27/1164

Полтавская область - 26/333

Ровенская область - 18/571

Сумская область - 21/501

Тернопольская область - 1/74

Харьковская область - 34/1254

Херсонская область - 12/252

Хмельницкая область - 9/684

Черкасская область - 30/390

Черновицкая область - 3/164

Черниговская область - 14/1090