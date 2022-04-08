В Украине 617 новых больных COVID-19 за сутки

09:53 08 июля Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 8 июля в Украине зарегистрировано 617 новых случаев COVID-19 , госпитализировано - 404 человека.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 404 человека;

летальных исходов - 23;

выздоровели - 872 человека;

протестировано: методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 239 591 человек;

выздоровели - 2 175 225 человек;

летальных исходов - 52 560;

проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.





За последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 181 случай;

Винницкая область - 24 случая;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 23 случая;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 50 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.