В Украине 617 новых больных COVID-19 за сутки

По данным Минздрава, на утро 8 июля в Украине зарегистрировано 617 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 404 человека.
За минувшие сутки:
госпитализировано - 404 человека;
летальных исходов - 23;
выздоровели - 872 человека;
протестировано: методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.
госпитализировано - 404 человека;
летальных исходов - 23;
выздоровели - 872 человека;
протестировано: методом ПЦР - 17 945 человек, методом ИФА - 9129 человек, экспресс-тестами - 13 819 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 239 591 человек;
выздоровели - 2 175 225 человек;
летальных исходов - 52 560;
проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.
заболело - 2 239 591 человек;
выздоровели - 2 175 225 человек;
летальных исходов - 52 560;
проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.
За последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 181 случай;
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 23 случая;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 23 случая;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
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