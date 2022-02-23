В Украине 4069 новых случаев COVID

10:10 01 Октябрь Киев, Украина

1 октября (состоянием на 9:00) в Украине 213 028 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 193 летальних, 94 398 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 4 069 нових случая. В общем проведено 2 308 415 тестирования методом ПЛР. За сутки вылечились 2 038 пациентов.