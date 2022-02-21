В Украине 3627 новых случаев коронавируса

Статистика коронавируса по регионам, данные Минздрава на вторник, 29 сентября:
Винницкая обл - 6062 (+88)
Волынская обл - 7911 (+136)
Днепропетровская обл - 5551 (+200)
Донецкая обл - 3132 (+86)
Житомирская обл - 5826 (+47)
Закарпатская обл - 9735 (+81)
Запорожская обл - 3895 (+122)
Ивано-Франковская обл - 13577 (+132)
Кировоградская обл - 1090 (+13)
Киев - 22559 (+416)
Киевская обл - 8996 (+142)
Львовская обл - 20085 (+169)
Луганская обл - 1000 (+21)
Николаевская обл - 3074 (+63)
Одесская обл - 13350 (+271)
Полтавская обл - 2107 (+135)
Ровенская обл - 12302 (+157)
Сумская обл - 4008 (+195)
Тернопольская обл - 13303 (+164)
Харьковская обл - 18129 (+426)
Херсонская обл - 1084 (22)
Хмельницкая обл - 5896 (+149)
Черновицкая обл - 14280 (+167)
Черкасская обл - 3881 (+122)
Черниговская обл - 4099 (+103)
Винницкая обл - 6062 (+88)
Волынская обл - 7911 (+136)
Днепропетровская обл - 5551 (+200)
Донецкая обл - 3132 (+86)
Житомирская обл - 5826 (+47)
Закарпатская обл - 9735 (+81)
Запорожская обл - 3895 (+122)
Ивано-Франковская обл - 13577 (+132)
Кировоградская обл - 1090 (+13)
Киев - 22559 (+416)
Киевская обл - 8996 (+142)
Львовская обл - 20085 (+169)
Луганская обл - 1000 (+21)
Николаевская обл - 3074 (+63)
Одесская обл - 13350 (+271)
Полтавская обл - 2107 (+135)
Ровенская обл - 12302 (+157)
Сумская обл - 4008 (+195)
Тернопольская обл - 13303 (+164)
Харьковская обл - 18129 (+426)
Херсонская обл - 1084 (22)
Хмельницкая обл - 5896 (+149)
Черновицкая обл - 14280 (+167)
Черкасская обл - 3881 (+122)
Черниговская обл - 4099 (+103)
Накануне скончались 69 украинцев, при этом за сутки выявили более 3,6 тысяч новых случаев заболевания.
В Украине 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627.
При этом выздоровели 90 250 украинцев (накануне - 1797), а скончались 4065 человек (накануне - 69).
В Украине 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627.
При этом выздоровели 90 250 украинцев (накануне - 1797), а скончались 4065 человек (накануне - 69).
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