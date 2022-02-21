В Украине 3627 новых случаев коронавируса

10:01 29 Сентябрь Киев, Украина

Статистика коронавируса по регионам, данные Минздрава на вторник, 29 сентября:



Винницкая обл - 6062 (+88)

Волынская обл - 7911 (+136)

Днепропетровская обл - 5551 (+200)

Донецкая обл - 3132 (+86)

Житомирская обл - 5826 (+47)

Закарпатская обл - 9735 (+81)

Запорожская обл - 3895 (+122)

Ивано-Франковская обл - 13577 (+132)

Кировоградская обл - 1090 (+13)

Киев - 22559 (+416)

Киевская обл - 8996 (+142)

Львовская обл - 20085 (+169)

Луганская обл - 1000 (+21)

Николаевская обл - 3074 (+63)

Одесская обл - 13350 (+271)

Полтавская обл - 2107 (+135)

Ровенская обл - 12302 (+157)

Сумская обл - 4008 (+195)

Тернопольская обл - 13303 (+164)

Харьковская обл - 18129 (+426)

Херсонская обл - 1084 (22)

Хмельницкая обл - 5896 (+149)

Черновицкая обл - 14280 (+167)

Черкасская обл - 3881 (+122)

Черниговская обл - 4099 (+103) Винницкая обл - 6062 (+88)Волынская обл - 7911 (+136)Днепропетровская обл - 5551 (+200)Донецкая обл - 3132 (+86)Житомирская обл - 5826 (+47)Закарпатская обл - 9735 (+81)Запорожская обл - 3895 (+122)Ивано-Франковская обл - 13577 (+132)Кировоградская обл - 1090 (+13)Киев - 22559 (+416)Киевская обл - 8996 (+142)Львовская обл - 20085 (+169)Луганская обл - 1000 (+21)Николаевская обл - 3074 (+63)Одесская обл - 13350 (+271)Полтавская обл - 2107 (+135)Ровенская обл - 12302 (+157)Сумская обл - 4008 (+195)Тернопольская обл - 13303 (+164)Харьковская обл - 18129 (+426)Херсонская обл - 1084 (22)Хмельницкая обл - 5896 (+149)Черновицкая обл - 14280 (+167)Черкасская обл - 3881 (+122)Черниговская обл - 4099 (+103)

Накануне скончались 69 украинцев, при этом за сутки выявили более 3,6 тысяч новых случаев заболевания.

В Украине 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627.

При этом выздоровели 90 250 украинцев (накануне - 1797), а скончались 4065 человек (накануне - 69).