В Украине 2 581 случай инфицирования коронавирусом

За все время пандемии в Украине от осложнений, вызванных вирусом, скончалось 50 959 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки зафиксировано 2 581 новый случай заболевания коронавирусом. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников. Также в течение минувших суток госпитализировано 1 059 человек; недуг побороли 9 405 человек.
Вирус забрал жизни 102 украинцев. С начала пандемии зафиксировано 50 959 летальных исходов.
За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 308 человек, экспресс-тестами – 20 953 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице Украины (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
За все время пандемии в стране заразились 2 209 417 человек; выздоровели – 2 072 091 человек; проведено ПЦР-тестов – 1 0261 649.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Вирус забрал жизни 102 украинцев. С начала пандемии зафиксировано 50 959 летальных исходов.
За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 308 человек, экспресс-тестами – 20 953 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице Украины (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
За все время пандемии в стране заразились 2 209 417 человек; выздоровели – 2 072 091 человек; проведено ПЦР-тестов – 1 0261 649.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 529 случаев;
Винницкая область - 30 случаев;
Волынская область - 77 случаев;
Днепропетровская область - 177 случаев;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 79 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 57 случаев;
Киевская область - 143 случая;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 48 случаев;
Львовская область - 154 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 78 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 134 случая;
Херсонская область - 92 случая;
Хмельницкая область - 79 случаев;
Черкасская область - 75 случаев;
Черновицкая область - 53 случая;
Черниговская область - 80 случаев.
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