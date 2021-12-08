В Украине 10,5 тысячи новых случаев COVID-19

08:51 30 Март Киев, Украина

На утро 30 марта в стране зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели - 3576 человек.
 
В частности, за минувшие сутки заболели 367 детей и 250 медработников.
 
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализированы - 2597 человек;
🔹летальных случаев - 286;
🔹выздоровели - 3576 человек;
🔹осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).
 
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 1 662 942 лица;
🔸выздоровели - 1 307 076 человек;
🔸летальных исходов - 32 418;
🔸проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.
 
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

При этом за прошедшие сутки 14 433 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. 212 898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.
Данные о коронавирусе на утро 30 марта
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
  • Киев - 1422 случая / 1740 прививок;
  • Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;
  • Волынская область - 232 случая / 370 прививок;
  • Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;
  • Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;
  • Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;
  • Закарпатская область - 187 случаев / 440 прививок;
  • Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;
  • Киевская область - 934 случая / 550 прививок;
  • Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;
  • Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;
  • Львовская область - 961 случай / 728 прививок;
  • Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;
  • Одесская область - 721 случай / 310 прививок;
  • Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;
  • Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;
  • Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;
  • Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;
  • Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;
  • Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;
  • Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;
  • Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;
  • Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;
  • Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.