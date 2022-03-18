В Украине COVID-19 идет в наступление: третий день свыше 7000 случаев

Как и предупреждали, с наступлением сезонных простуд резко возросла заболеваемость коронавирусом. Третьи сутки подряд заболевают более 7000 человек. По последним данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине установлено 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.

При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.

За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.

Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины: Винницкая обл - 9081 (+158) Волынская обл - 12009 (+217) Днепропетровская обл - 12685 (+305) Донецкая обл - 8410 (250) Житомирская обл - 11748 (+484) Закарпатская обл - 12801 (260) Запорожская обл - 7792 (+297) Ивано-Франковская обл - 17984 (+279) Кировоградская обл - 1955 (+97) Киев - 33695 (+560) Киевская обл - 14247 (+289) Львовская обл - 26868 (+469) Луганская обл - 3083 (+98) Николаевская обл - 6790 (+188) Одесская обл - 21491 (+363) Полтавская обл - 7694 (+162) Ровенская обл - 17257 (+272) Сумская обл - 10112 (+224) Тернопольская обл - 18849 (+236) Харьковская обл - 32112 (+520) Херсонская обл - 3061 (+110) Хмельницкая обл - 12863 (+450) Черновицкая обл - 19116 (+305) Черкасская обл - 7921 (+217) Черниговская обл - 7786 (+204)

Напомним, что в Украине обновили карантинные зоны. В красной зоне оказались 10 областных центров, в оранжевой – 11. В желтой – только Кропивницкий.

Также Украина обновила список стран красной зоны. В нее входят 38 стран, среди которых теперь, в частности, Польша, Грузия и Хорватия.