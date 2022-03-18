В Украине COVID-19 идет в наступление: третий день свыше 7000 случаев

Как и предупреждали, с наступлением сезонных простуд резко возросла заболеваемость коронавирусом. Третьи сутки подряд заболевают более 7000 человек. По последним данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине установлено 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.
При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.
За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.
Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.
Напомним, что в Украине обновили карантинные зоны. В красной зоне оказались 10 областных центров, в оранжевой – 11. В желтой – только Кропивницкий.
Также Украина обновила список стран красной зоны. В нее входят 38 стран, среди которых теперь, в частности, Польша, Грузия и Хорватия.
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