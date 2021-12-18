В Украине 17 569 новых случаев COVID-19

09:38 01 Апрель Киев, Украина

По данным МОЗ, в Украине зарегистрировано 17 569 новых случаев Ковид, высокий показатель госпитализаций за сутки - 5 160 человек.



В частности, за минувшие сутки заболели 813 детей и 486 медработников.



Также за минувшие сутки:

🔸госпитализированы - 5160 человек;

🔸летальных случаев - 421;

🔸выздоровели - 9602 человека;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 1 691 737 человек;

🔹выздоровели - 1 323 083 лица;

🔹летальных исходов - 33 246;

🔹проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.





При этом за прошедшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская область - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.