В Украине 17 569 новых случаев COVID-19

По данным МОЗ, в Украине зарегистрировано 17 569 новых случаев Ковид, высокий показатель госпитализаций за сутки - 5 160 человек.
В частности, за минувшие сутки заболели 813 детей и 486 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализированы - 5160 человек;
🔸летальных случаев - 421;
🔸выздоровели - 9602 человека;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).
В частности, за минувшие сутки заболели 813 детей и 486 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализированы - 5160 человек;
🔸летальных случаев - 421;
🔸выздоровели - 9602 человека;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 1 691 737 человек;
🔹выздоровели - 1 323 083 лица;
🔹летальных исходов - 33 246;
🔹проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
🔹заболело - 1 691 737 человек;
🔹выздоровели - 1 323 083 лица;
🔹летальных исходов - 33 246;
🔹проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
При этом за прошедшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;
- Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;
- Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;
- Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;
- Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;
- Закарпатская область - 651 случай / 520 прививок;
- Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;
- Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;
- Киевская область - 962 случая / 630 прививок;
- Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;
- Луганская область - 232 случая / 360 прививок;
- Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;
- Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;
- Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;
- Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;
- Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;
- Сумская область - 773 случая / 680 прививок;
- Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;
- Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;
- Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;
- Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;
- Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;
- Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;
- Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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