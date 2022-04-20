В Украине 1,6 млн человек полностью иммунизированы от COVID

10:15 23 июля Киев, Украина

В Украине установили второй подряд рекорд с начала вакционной кампании - за сутки провели 139 441 прививку от коронавируса



Так, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца.



Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.



Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.





С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):



Киев - 14800

Винницкая обл - 2807

Волынская обл - 1009

Днепропетровская обл - 3906

Донецкая обл - 1603

Житомирская обл - 2928

Закарпатская обл - 2167

Запорожская обл - 2833

Ивано-Франковская обл - 914

Киевская обл - 5330

Кировоградская обл - 1002

Луганская обл - 690

Львовская обл - 3766

Николаевская обл - 2873

Одесская обл - 4009

Полтавская обл - 5310

Ровенская обл - 1063

Сумская обл - 2270

Тернопольская обл - 736

Харьковская обл - 4355

Херсонская обл - 1478

Хмельницкая обл - 2230

Черкасская обл - 4447

Черновицкая обл - 2019

Черниговская обл - 2624