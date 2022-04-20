В Украине 1,6 млн человек полностью иммунизированы от COVID

В Украине установили второй подряд рекорд с начала вакционной кампании - за сутки провели 139 441 прививку от коронавируса.
Так, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца.
Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.
С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 14800
Винницкая обл - 2807
Волынская обл - 1009
Днепропетровская обл - 3906
Донецкая обл - 1603
Житомирская обл - 2928
Закарпатская обл - 2167
Запорожская обл - 2833
Ивано-Франковская обл - 914
Киевская обл - 5330
Кировоградская обл - 1002
Луганская обл - 690
Львовская обл - 3766
Николаевская обл - 2873
Одесская обл - 4009
Полтавская обл - 5310
Ровенская обл - 1063
Сумская обл - 2270
Тернопольская обл - 736
Харьковская обл - 4355
Херсонская обл - 1478
Хмельницкая обл - 2230
Черкасская обл - 4447
Черновицкая обл - 2019
Черниговская обл - 2624
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