В Украине 16,5 тысячи человек не смогли побороть коронавирус

09:34 20 декабря Киев, Украина

В Украине за время пандемии зафиксировано 964448 случаев инфицирования, в том числе за прошедшие сутки было установлено еще 8325 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало сегодня, 20 декабря, Министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 581162 украинцев (накануне - 6 626), а скончались - 16585 человек (накануне - 116).

Статистика COVID-19 по регионам:

Киев - 100450 (+756)

Винницкая - 20956 (+175)

Волынская - 30 457 (260)

Днепропетровская - 52557 (+489)

Донецкая - 32255 (+326)

Житомирская - 36 401 (+340)

Закарпатская - 27 098 (+95)

Запорожская - 47219 (+675)

Ивано-Франковская - 41938 (+140)

Киевская - 53007 (+592)

Кировоградская - 7785 (+78)

Луганская - 8759 (+119)

Львовская - 56763 (+321)

Николаевская - 26631 (+371)

Одесская - 63 938 (+814)

Полтавская - 31577 (+144)

Ровенская - 38536 (+221)

Сумская - 37994 (+382)

Тернопольская - 32392 (+157)

Харьковская - 65312 (+520)

Херсонская - 15653 (+204)

Хмельницкая - 36755 (+395)

Черкасская - 34 731 (+280)

Черновицкая - 38 152 (+203)

Черниговская - 27 132 (+268)

Напомним, что ранее в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID. Теперь делать тест будут и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, сообщил глава МОЗ.

Также сообщалось, что Минздрав отправил в регионы быстрые тесты на COVID. В области Украины отправили 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу. Теперь семейные врачи смогут провести тестирование.