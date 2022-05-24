В Украине 16,5 тысячи человек не смогли побороть коронавирус

В Украине за время пандемии зафиксировано 964448 случаев инфицирования, в том числе за прошедшие сутки было установлено еще 8325 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало сегодня, 20 декабря, Министерство здравоохранения.
При этом выздоровели 581162 украинцев (накануне - 6 626), а скончались - 16585 человек (накануне - 116).
Статистика COVID-19 по регионам:
Киев - 100450 (+756)
Винницкая - 20956 (+175)
Волынская - 30 457 (260)
Днепропетровская - 52557 (+489)
Донецкая - 32255 (+326)
Житомирская - 36 401 (+340)
Закарпатская - 27 098 (+95)
Запорожская - 47219 (+675)
Ивано-Франковская - 41938 (+140)
Киевская - 53007 (+592)
Кировоградская - 7785 (+78)
Луганская - 8759 (+119)
Львовская - 56763 (+321)
Николаевская - 26631 (+371)
Одесская - 63 938 (+814)
Полтавская - 31577 (+144)
Ровенская - 38536 (+221)
Сумская - 37994 (+382)
Тернопольская - 32392 (+157)
Харьковская - 65312 (+520)
Херсонская - 15653 (+204)
Хмельницкая - 36755 (+395)
Черкасская - 34 731 (+280)
Черновицкая - 38 152 (+203)
Черниговская - 27 132 (+268)
Напомним, что ранее в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID. Теперь делать тест будут и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, сообщил глава МОЗ.
Также сообщалось, что Минздрав отправил в регионы быстрые тесты на COVID. В области Украины отправили 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу. Теперь семейные врачи смогут провести тестирование.
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