В Украине 16,4 тысячи новых случаев COVID

09:35 15 Апрель Киев, Украина

По информации МОЗ, на утро 15 апреля в Украине зарегистрировано 16 427 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 11 148 человек.

Также за минувшие сутки:

🔶госпитализированы - 4229 человек;

🔶летальных случаев - 433;

🔶выздоровели - 11148 человек;

🔶осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 1 903 765 человек;

🔹выздоровели - 1 453 766 человек;

🔹летальных исходов - 38 658;

🔹проведено ПЦР-тестов - 8 822 097.



В частности, за минувшие сутки заболели 628 детей и 383 медработника.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.





При этом за прошедшие сутки 15 744 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами прививки. В общем 419 297 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская область - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.