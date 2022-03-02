В Турции начался новый этап вакцинации от COVID

19:33 02 Июнь Киев, Украина

В Турции проведено почти 30 млн прививок, полностью вакцинированы 12,63 млн из 85 млн населения, теперь стартует новый этап вакцинации граждан старше 50 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Стартовала программа вакцинации наших граждан старше 50 лет. Благодаря вакцинации мы исключим влияние эпидемии из своей повестки дня», - написал министр.

Ранее министр здравоохранения отмечал, что усилия направлены на то, чтобы страна вернулась к привычной жизни уже в сентябре. «Когда будет привито по меньшей мере 60% населения, будет приобретен коллективный иммунитет против коронавируса» , - цитирует министра TRT Haber.



По словам Коджи, пока в стране не будет реализована широкомасштабная вакцинация, требование относительно ношения масок будет сохраняться.