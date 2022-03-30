В стране пока не планируется создание новой карантинной зоны

08:59 05 ноября Киев, Украина

В Украине пока не будут создавать новую зону карантина - Минздрав.

/>Ляшко анонсировал изменения правил для админединиц, которые попадут в "красную зону".
Минздрав не планирует создавать новую зону карантина, вместо этого будут внесены изменения в правила для админединиц, которые попадут в "красную зону".
 
Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам замминистра здравоохранения, сейчас населенные пункты "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.
"Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И в него попадает уже и общественный транспорт", - объяснил Ляшко.