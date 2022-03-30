В стране пока не планируется создание новой карантинной зоны

08:59 05 ноября Киев, Украина

В Украине пока не будут создавать новую зону карантина - Минздрав.



/>Ляшко анонсировал изменения правил для админединиц, которые попадут в "красную зону".

Минздрав не планирует создавать новую зону карантина, вместо этого будут внесены изменения в правила для админединиц, которые попадут в "красную зону".

Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



По словам замминистра здравоохранения, сейчас населенные пункты "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.