В США сократили срок самоизоляции заболевшим коронавирусом

Людям, заболевшим коронавирусом и получившим положительный тест на COVID-19, теперь следует самоизолироваться не на 10, а на 5 дней, если они не имеют симптомов болезни и будут носить маску по крайней мере еще 5 дней.
Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).
Вакцинированным людям, которые имели контакт с больными вирусом, также сократили рекомендуемое время пребывания на карантине до 5 дней. Для тех, кто считается полностью вакцинированным, и получил третью дозу-усилитель, теперь можно вообще не идти на карантин. Под карантином понимают дистанцирование для тех людей, которые контактировали с больным, но не имеют симптомов или положительного теста на коронавирус, сообщает CNN.
Такое изменение в CDC объясняют тем, что, по данным исследований, чаще всего передача вируса происходит в первый-второй день со времени появления симптомов, и на 2-3 день после того, поэтому ограничение социальных контактов самое важное именно в первые 5 дней.
Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в США отменены тысячи авиарейсов. Причиной стала вспышка болезни среди работников авиалиний, которые из-за заражения не смогли выйти на работу. Поэтому авиакомпании обратились к CDC с просьбой снизить срок обязательной самоизоляции.
Ранее CDC уже сократили с 10 до 7 дней срок обязательной самоизоляции для медработников, заразившихся на COVID-19, но не имеющих симптомов, а власти штата Нью-Йорк объявили о похожем шаге для работников жизненно важных профессий.
Вакцинированным людям, которые имели контакт с больными вирусом, также сократили рекомендуемое время пребывания на карантине до 5 дней. Для тех, кто считается полностью вакцинированным, и получил третью дозу-усилитель, теперь можно вообще не идти на карантин. Под карантином понимают дистанцирование для тех людей, которые контактировали с больным, но не имеют симптомов или положительного теста на коронавирус, сообщает CNN.
Такое изменение в CDC объясняют тем, что, по данным исследований, чаще всего передача вируса происходит в первый-второй день со времени появления симптомов, и на 2-3 день после того, поэтому ограничение социальных контактов самое важное именно в первые 5 дней.
Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в США отменены тысячи авиарейсов. Причиной стала вспышка болезни среди работников авиалиний, которые из-за заражения не смогли выйти на работу. Поэтому авиакомпании обратились к CDC с просьбой снизить срок обязательной самоизоляции.
Ранее CDC уже сократили с 10 до 7 дней срок обязательной самоизоляции для медработников, заразившихся на COVID-19, но не имеющих симптомов, а власти штата Нью-Йорк объявили о похожем шаге для работников жизненно важных профессий.
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