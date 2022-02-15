В США отложили решение о разрешении на прививку детей до 5 лет от COVID-19

08:09 15 Февраль Киев, Украина

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США планировало рассмотреть запрос компании Pfizer на разрешение вакцинировать двумя дозами от COVID-19 категорию детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Позже Управление обнародовало на своем сайте заявление, что Комитет отложил рассмотрение решения "в связи с появлением новой информации".

Член совета директоров компании-производителя вакцины Pfizer Скотт Готлиб причиной этого назвал "слишком низкое количество случаев болезни в клинических испытаниях".

“У большинства детей ковид проходит без симптомов, – рассказал Готлиб, который в прошлом возглавлял Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. – Один случай в определенном направлении может изменить общее восприятие эффективности вакцины в целом”.

Некоторые американские СМИ, в частности издания Washington Post и CNN, сообщали, опираясь на собственные источники, что так называемые новые данные подтвердили, что вакцина для самых маленьких детей безопасна, однако данные по ее эффективности были не очень обнадеживающими.



Дети до 5 лет – единственная категория населения, которая пока не имеет разрешения на прививку вакциной от COVID-19. Ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявляли, что ожидают получить данные о влиянии третьей дозы вакцины на детей в начале апреля.



По официальным данным, в США с начала пандемии в результате COVID-19 умерли около 1100 детей, из них около 400 детей в возрасте до 5 лет.