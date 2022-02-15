В США отложили решение о разрешении на прививку детей до 5 лет от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США планировало рассмотреть запрос компании Pfizer на разрешение вакцинировать двумя дозами от COVID-19 категорию детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Позже Управление обнародовало на своем сайте заявление, что Комитет отложил рассмотрение решения "в связи с появлением новой информации".
Член совета директоров компании-производителя вакцины Pfizer Скотт Готлиб причиной этого назвал "слишком низкое количество случаев болезни в клинических испытаниях".
Некоторые американские СМИ, в частности издания Washington Post и CNN, сообщали, опираясь на собственные источники, что так называемые новые данные подтвердили, что вакцина для самых маленьких детей безопасна, однако данные по ее эффективности были не очень обнадеживающими.
Дети до 5 лет – единственная категория населения, которая пока не имеет разрешения на прививку вакциной от COVID-19. Ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявляли, что ожидают получить данные о влиянии третьей дозы вакцины на детей в начале апреля.
По официальным данным, в США с начала пандемии в результате COVID-19 умерли около 1100 детей, из них около 400 детей в возрасте до 5 лет.
Дети до 5 лет – единственная категория населения, которая пока не имеет разрешения на прививку вакциной от COVID-19. Ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявляли, что ожидают получить данные о влиянии третьей дозы вакцины на детей в начале апреля.
По официальным данным, в США с начала пандемии в результате COVID-19 умерли около 1100 детей, из них около 400 детей в возрасте до 5 лет.
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