В США обяжут получить бустерную дозу вакцины от коронавируса всех, кто старше 18 лет

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали всему взрослому населению Америки получить бустерную дозу вакцины против коронавируса.
К такому выводу эксперты пришли с учетом угрозы нового варианта коронавируса- Омикрона. До этого CDC рекомендовали получать бустер лицам старше 50 лет и тем, у кого есть сопутствующие или хронические заболевания.
Как отмечается в нем, теперь все люди в возрасте от 18 лет должны пройти ревакцинацию через 6 месяцев после прививки Pfizer или Moderna или через 2 месяца после вакцинации препаратом Johnson & Johnson's .
Директор CDC Рошель Валенски отметила, что новая рекомендация учитывает появление омикрон-варианта коронавируса, который еще не был идентифицирован в США, но неизбежно попадет в страну.
США – одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. С начала пандемии, по данным портала Worldometer, там зарегистрировано более 49,3 миллионов случаев заражения, более 800 тысяч инфицированных скончались. Всего в стране проживает около 330 миллионов человек.
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