В США обяжут получить бустерную дозу вакцины от коронавируса всех, кто старше 18 лет

14:59 30 Ноябрь Киев, Украина

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали всему взрослому населению Америки получить бустерную дозу вакцины против коронавируса

К такому выводу эксперты пришли с учетом угрозы нового варианта коронавируса- Омикрона. До этого CDC рекомендовали получать бустер лицам старше 50 лет и тем, у кого есть сопутствующие или хронические заболевания.

"Последние данные свидетельствуют, что со временем вакцинация становится менее эффективной, особенно для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для предотвращения заражения или более легкого заболевания... Данные клинических испытаний показали, что ревакцинация повысила иммунный ответ", - говорится. в сообщении на сайте регулятора от 29 ноября.

Как отмечается в нем, теперь все люди в возрасте от 18 лет должны пройти ревакцинацию через 6 месяцев после прививки Pfizer или Moderna или через 2 месяца после вакцинации препаратом Johnson & Johnson's .



Директор CDC Рошель Валенски отметила, что новая рекомендация учитывает появление омикрон-варианта коронавируса, который еще не был идентифицирован в США, но неизбежно попадет в страну.

"Усиленное тестирование поможет нам быстро обнаружить омикрон", – цитирует ее агентство AP.

США – одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. С начала пандемии, по данным портала Worldometer, там зарегистрировано более 49,3 миллионов случаев заражения, более 800 тысяч инфицированных скончались. Всего в стране проживает около 330 миллионов человек.